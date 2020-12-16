شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يعزز من مكاسبه – تحليل – 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ستاربكس (SBUX) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.83% بما يعادل 0.86 نقطة ليستقر على سعر 104.18 دولار، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من ا لارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة 105.97، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 113.71.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد