شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان إنترناشيونال يعاود الارتفاع – تحليل – 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 36.19، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 56.38 إلى 16.05)، مدعوما بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.00% بما يعادل 0.38 نقطة ليستقر على سعر 38.54 دولار، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 36.19، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 41.00 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد