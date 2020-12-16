شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسهم تهبط ببورصة مسقط بنسبة 0.17% بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.17% خاسراً 6.30 نقطة ليغلق عند مستوى 3601.270 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.5 مليون سهم بقيمة 670.4 ألف ريال عبر تنفيذ 199 صفقة لعدد 29 سهماً.

وارتفع سهم الشركة الخليجية لخدمات استثمار قابضة وحيدة ببورصة مسقط بنسبة 1.32%، فيما تراجعت 5 أسهم على رأسها سهم "مسقط للتمويل" بنسبة 2.56%، ثم سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 1.73%، ثم سهم "الجزيرة للمنتجات الحديدية" بنسبة 1.47%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 119.5 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة العمانية القطرية للاتصالات "أوريدو"، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، وتمت الموافق على قيام أوريدو عمان بإرساء مناقصة مشروع تطوير بدالة مركز الاتصال على مركز الدقم للمعلومات بتكلفة إجمالية تبلغ 305.8 ألف ريال عماني لمدة 5 سنوات، والموافقة على إبرام اتفاقية شراكة بين أوريدو عمان ومركز الدقم للمعلومات، كما تمت الموافقة على شراء سعة بيانات تبلغ G30 في الكيبل SMW5 من أوريدو كيو بي اس سي لمدة 15 سنة بمبلغ إجمالي قدره 1.3 مليون دولار أمريكي، ويشمل هذا المبلغ رسوم تدفع لمرة واحدة قدرها 705 ألف دولار ورسوم تشغيل وصيانة سنوية قدرها 28.2 ألف دولار بنسبة 4%.

وفي سياق آخر أعلنت شركة ضيافة الصحراء، النتائج النهائية عن 12 شهراً المنتهية في 30 نوفمبر 2020، وبلغ إجمالي الدخل 12.3 ألف ريال عماني مقابل 13 مليون ريال عماني خلال الفترة المماثلة من عام 2019 بنسبة انخفاض 5.48%، وبلغ صافي الدخل بعد الضريبة 2548 ريال عماني مقارنة مع 2797 ريال عماني خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 8.9%.