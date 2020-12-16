شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تتحول للمنطقة الحمراء بختام التعاملات بضغوط هبوط 11 قطاعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% خاسراً 14.87 نقطة ليغلق عند مستوى 5584.34 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.15% خاسراً 9.32 نقطة ليغلق عند مستوى 6101.58 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.58% خاسراً 26.62 نقطة ليغلق عند مستوى 4565.67 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.57% خاسراً 26.8 نقطة ليغلق عند مستوى 4660.18 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 237.5 مليون سهم بقيمة 36.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10 آلاف صفقة، وهبط 11 قطاعاً على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.72%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.59%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.42%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.33%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.30%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والصناعة بنسبة 0.17%، 0.13%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاعي المنافع والعقار بنسبة 0.36%، 0.26%، على التوالي.

وجاء سهم شركة حيات للاتصالات على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 18.24%، يليه سهم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 10%، ثم سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 9.50%، فيما تصدر سهم الشركة الكويتية العقارية القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.12% يليه سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 5.03%، ثم سهم شركة الكويت للتأمين بنسبة 4.94%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة طيران الجزيرة، نتائج اجتماع مجلس الإدارة، أمس الثلاثاء، وأقر تأجيل البت في الإنهاء المقترح لعقد الصيانة مع الشركة المكلفة بصيانة محركات الطائرات حتى يتم الانتهاء من دراسة كافة الجوانب الفنية المتعلقة به.

وفي سياق منفصل قالت شركة الاستشارات المالية الدولية، إن قيمة الأسهم المباعة تبلغ 877.7 ألف دينار كويتي كما في دفاتر الشركة، منوهة إلى أن إجمالي مبلغ التسوية، الواجب سداده هو 6 ملايين دينار كويتي، والتي تم سدادها على دفعتين.

وفي سياق آخر قالت الشركة الخليجية للاستثمار البترولي، إنه لا توجد لدى الشركة أية معلومات جوهرية لم تقم بالافصاح عنها خلال الفترة السابقة، ولم تكن هناك تطورات حدثت مؤخراً من شأنها التأثير على الشركة أو شئونها بالشكل الذي قد يترتب عليه هذا النشاط غير الاعتيادي في التداول.