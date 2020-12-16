شكرا لقرائتكم خبر عن أول اجتماع لمجموعة العمل رفيعة المستوى لمنتدى غاز شرق المتوسط بعد إطلاقه رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت مجموعة العمل رفيعة المستوى لمنتدى غاز شرق المتوسط عبر تقنية الفيديو كونفرانس الاجتماع الثامن لها اليوم لمناقشة عدد من الأمور التنظيمية لتفعيل أنشطة المنتدى ومنها استعراض موقف اتفاقية المقر المزمع إبرامها بين جمهورية مصر العربية والمنتدى وفقاً لاتفاقية إنشائه، كما تناول الاجتماع مناقشة إجراءات انضمام أعضاء جدداً ومراقبين للمنتدى فى ضوء اهتمام العديد من الدول بالانضمام للمنتدى كأعضاء أو مراقبين إيماناً منهم بأهمية المنتدى كونه أول منظمة حكومية إقليمية للتعاون فى مجال الغاز بمنطقة شرق المتوسط.

ويعد هذا الاجتماع هو الأول الذى يُعقد بعد التوقيع النهائى على ميثاق المنتدى من جانب السبع دول المؤسسين فى 22 سبتمبر 2020 وتصديق البرلمان المصرى عليه أمس.

واستعرض الاجتماع خارطة طريق المنتدى خلال عام 2021 والتى تضمنت خطة عمل اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز والخطط التفصيلية للجانها الفرعية الثلاث الفنية والاقتصادية والتنظيمية، وأقر الاجتماع طلبات انضمام عضوين إضافيين للجنة الاستشارية لصناعة الغاز ليصل عدد أعضائها إلى 29 عضواً من أهم الشركات والمؤسسات المعنية بصناعة الغاز بالمنطقة، فى مقابل 16 عضواً عند إطلاقها في نوفمبر 2019، مما يوضح مدى التطور الذى يشهده المنتدى ورجاحة رؤية مصر فى الدعوة له كمنظمة فاعلة لتحقيق التعاون فى مجال الطاقة فى شرق المتوسط على أسس القانون الدولى بما يحقق مصالح جميع الأطراف المشاركة.