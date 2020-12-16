شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. اتصالات الإمارات تعين حاتم دويدار رئيساً تنفيذياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عينت مجموعة الإمارات للاتصالات حاتم دويدار رئيسا تنفيذيا للمجموعة، والذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة منذ 20 مايو 2020.

وانضم حاتم دويدار إلى مجموعة اتصالات في سبتمبر 2015 ليشغل منصب رئيس عمليات المجموعة، وتم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في مجموعة اتصالات في 2016.

وقبل انضمام دويدار لمجموعة اتصالات، شغل منصب رئيس مجلس إدارة فودافون مصر، وكبير المستشارين لمجموعة فودافون.

وانضم دويدار إلى شركة فودافون مصر عام 1999 حيث شغل منصب مدير عام قطاع التسويق، ثم تم اختياره رئيساً تنفيذيا لفودافون مصر من عام 2004 وحتى 2014.

ويشغل دويدار عضوية مجلس إدارة اتصالات المغرب وشركة الاتصالات الباكستانية المحدودة ويوفون واتصالات مصر.

وحصل على درجة البكالوريوس في الاتصالات والهندسة الإلكترونية من جامعة القاهرة ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة.

وتخرج حاتم دويدار من كلية الهندسة، جامعة القاهرة وحصل على دبلوم في الهندسة الصناعية ثم ماجستير في ادارة أعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وبدأ دويدار حياته العملية في شركة ايه اى جى حيث كان مسئولا عن مبيعات برامج وحلول خاصة بالاتصالات.