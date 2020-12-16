شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي ترتفع بنسبة 0.41% بجلسة الأربعاء.. ورأس المال يربح 2.4 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.41% رابحاً 21.02 نقطة ليغلق عند مستوى 5153.89 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.4 مليار درهم ليغلق عند مستوى 736.332 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 81.1 مليون سهم، بقيمة 376.5 مليون درهم، عبر تنفيذ 2117 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 3.08%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.54%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.37%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.28%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.06%.

وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بنسبة 5.56%، ثم سهم شركة الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 5.26%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 4.48%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة أسمن الخليج بنسبة 5%، ثم سهم بنك الشارقة بنسبة 2.86%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 2.08%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 95 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.62%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة سواعد القابضة، اجتماع مجلس إدارة اليوم الأربعاء، وتم مناقشة جدول أعمال الشركة ومستجدات الأعمال وأمور إدارية أخرى.

كما أعلنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، اجتماع مجلس إدارة الشركة، أمس الثلاثاء، واعتمد المجلس موازنة الشركة لعام 2021، وناقش مجلس الإدارة سير العمل في الشركة ومستجدات مشاريعها.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة دار التمويل، اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر الجاري، وذلك لمناقشة مواضيع إدارية.

كما أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم السبت الموافق 19 ديسمبر الجاري، وذلك لمناقشة بعض البنود المرتبطة بأعمال الشركة.