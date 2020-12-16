شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: مصرف ليبيا المركزى يتفق على سعر صرف موحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بمصرف ليبيا المركزي إن مجلس إدارة المصرف اتفق اليوم الأربعاء على سعر صرف موحد جديد في أنحاء البلاد عند 4.48 دينار للدولار الأمريكي. وعقد المجلس اجتماعا كاملا للمرة الأولى في خمس سنوات بعد أن انقسم عقب الانقسام الأوسع نطاقا في البلاد بين فصائل متحاربة في الغرب والشرق، مما أدى أيضا إلى أسعار صرف مختلفة في أجزاء متعددة من ليبيا.

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