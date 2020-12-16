شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير دولى يرصد تطبيقات مشبوهة تسرب بيانات متوفرة بمتجر جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد تقرير بالو ألتو نتوركس، لاستخدام أنظمة مكافحة التجسس التي تعتمد تقنية التعلّم الآلي، عدداً من التطبيقات الخاصة بنظام التشغيل آندرويد والمتوفرة عبر متجر "جوجل بلاي" والتي تسببت في تسريب البيانات، بما في ذلك أداة البحث Baidu Search Box وخرائط Baidu والتي تم تنزيلها أكثير أكثر من ستة ملايين مرة في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، واستُخدمت البيانات المُسرّبة لتتبع مواقع المستخدمين خلال مسيرة حياتهم.

وعلى الرغم من أنها لا تمثّل انتهاكا صريحا لسياسة جوجل الخاصة بتطبيقات آندرويد، إلا أن جمع بيانات تعريفية خاصة بالمستخدم مثل رقم الهوية الدولية لمستخدم الهاتف المحمول IMSI أو عنوان بطاقة الشبكة MAC ليست مدرجة ضمن دليل أفضل الممارسات لتطبيقات "آندرويد".

وأخطرت بالو ألتو نتوركس شركة Baidu بهذا الكشف، كما أبلغت أيضا فريق جوجل لتطبيقات آندرويد، والذي أكّد بدوره هذه النتائج، وقام بدوره برصد انتهاكات غير محدّدة دفعته لحذف التطبيق من متجر "جوجل بلاي" حول العالم بداية من 28 أكتوبر من العام الجاري، وقد توفّرت نسخة متوافقة مع الشروط والأحكام من أداة Baidu Search Box عبر متجر "جوجل بلاي" ابتداء من تاريخ 19 نوفمبر من العام نفسه، إلا أن خرائط Baidu لا تزال غير متوفرة عبر المتجر عالميا.

كما أن بعض الممارسات التي تظهر عادة في برمجيات آندرويد الخبيثة قد رصدتها الوحدة أيضا في عدد من التطبيقات التي يمكن تنزيلها من متاجر التطبيقات الرسمية (مثل متجر جوجل بلاي) ولديها ملايين المستخدمين النشطين شهريا.

وقال ستيفان أشلايتنر، باحث أمني أول لدى بالو ألتو نتوركس: "يُعدّ تسريب بيانات تطبيقات الهاتف الجوالة آفة معروفة على مستوى الصناعة، إذ تنتهك هذه البيانات المسربة خصوصية المستخدمين كما يمكن أن تُستخدم لتنفيذ مزيد من الهجمات التي يشنها مجرمو الإنترنت، مثل جمع معلومات حول موقع الهاتف أو سرقة تفاصيل أرقام جهات الاتصال للمكالمات الهاتفية، ويمكن تعريف تسريب البيانات بأي محاولة لتحويل معلومات حول جهاز المستخدم دون علم منه وجمعها من طرف جهات الاستقبال، مما يزيد من احتمال تعرّض هذه البيانات لاطلاع أطراف خارجية أثناء انتقالها عبر قنوات عملية الإرسال".

وتجنبا لأية حالات تسريب بيانات، يجدر بشركات تطوير تطبيقات آندرويد اتباع دليل أفضل الممارسات لتطبيقات "آندرويد" والحرص على التعامل بصورة صحيحة مع بيانات المستخدمين، كما يجب على مستخدم آندرويد أن يبقى على اطلاع بالصلاحيات اللازمة والتي تطلبها التطبيقات التي يرغب بتحميلها على جهازه الخاص.