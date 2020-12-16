شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب السعودى اليوم الأربعاء.. وعيار 24 يسجل 224.83 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء 16-12-2020، وسجل سعر الجرام "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 224.83 ريال سعودى مقابل سعره أمس بـ220.09 ريال سعودى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.
وارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لأعلى مستوى في أسبوع إذ استند المعدن الأصفر إلى ارتفاع سجله في الجلسة السابقة بفضل آمال لمزيد من التحفيز الأمريكي، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسات.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1854.51 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من ديسمبر عند 1858.13 دولار، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1859.60 دولار.
وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركت "الأسواق تتوق فحسب إلى أي شيء فيما يتعلق بحزمة التحفيز الأمريكية والأنباء التي تفيد بتوصل الحزبين المتنافسين (الجمهوري والديمقراطي) إلى شبه اتفاق الليلة الماضية رفعت توقعات التضخم قليلا، مما يفيد الذهب".
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