شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر للجلسة الثانية على التوالى بضغوط هبوط 5 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.02% خاسراً 2.08 نقطة ليغلق عند مستوى 10478.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 184.8 مليون سهم بقيمة 713.3 مليون ريال عبر تنفيذ 11.3 ألف صفقة، وتراجع 18 سهماً، وارتفع 26 سهماً، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.74%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.55%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.30%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.15%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاعي النقل والاتصالات بنسبة 0.78%، 0.22%، على التوالي.

وقررت إدارة بورصة قطر، أن يكون يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020 عطلة رسمية للبورصة، بمناسبة حلول اليوم الوطني المجيد لدولة قطر، على أن يستأنف العمل يوم الأحــد الموافق 20 ديسمبر.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.