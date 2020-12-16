شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 3 مليارات جنيه لتطوير منطقتين صناعيتين في الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حجر أساس مشروع تنفيذ أعمال شبكات البنية التحتية بالمنطقة الصناعية بكلاحين قفط بتكلفة حوالي 380 مليون جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لترفيق المدن الصناعية بمحافظة قنا، وذلك بحضور عدد من المعنيبن بملف الاستثمار والقيادات التنفيذية.

واستمع محافظ قنا ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلي شرح للمشروع والذي يقع علي مساحة 410 فدادين ويضم شبكات للصرف الصحي ومياة الأمطار، وشبكات التغذية بالمياه والري، خط طرد من محطة رفع الصرف الصحي حتي محطة برك الأكسدة، خط طرد من مأخذ المياه حتي محطة معالجة المياه ، خزان تغذية مياه، خزان لمواجهة الحرائق .

كما عقدا اجتماعا موسعا مع عدد من المستثمرين بالمنطقة الصناعية بـكلاحين قفط لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتسيير إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة العمل وذلك في إطار سعي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين في مختلف محافظات مصر.

وأوضح محافظ قنا اللواء أشرف الداودى أن الدولة خصصت نحو 3 مليارات جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق إلى المنطقتين الصناعتين في كلاحين "فقط" و"هو" بنجع حمادي، مؤكدا تقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين مع المتابعة المستمرة لتلك المشروعات للتأكد من جديتها وسرعة إنهائها. وأشار الداودي إلى أن زيارة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية دليل على أن ملف الاستثمار يُعد أحد الملفات المهمة على أجندة الحكومة في هذه المرحلة، مؤكدا على إن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبا للمستثمرين لزيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على الاقتصاد المصري. وعلي هامش الزيارة تفقد محافظ قنا ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عدد من المصانع منها مصنع للدهانات والبويات ودرفلة الحديد ومراتب الاسفنج والصناعات المعدنية والاجهزة المنزلية والطاقة المتجددة.

كما أوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن تطوير منطقتي "فقط" و"هو" الصناعيتين سيكون بمثابة نموذج رائد سيتم تعميمه على باقي المناطق الصناعية بالمحافظات حيث تشتمل خطة التطوير بجانب رفع كفاءة المرافق والبنية التحتية ايضا تحسين النظم الادارية بتلك المناطق وتوفيرالتدريب لكلا من القائمين على المنطقة الصناعية والمستثمرين واعادة هيكلة ادارية لتلك المناطق. ضمن مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشددا علي الشركات المنفذة لاعمال المشروع الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في الاعمال المنفذة لتوفير بيئة آمنة للعاملين وذلك حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

وأكد علي سعي الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين في مختلف محافظات مصر تماشيًا مع خطة الدولة المصرية لخلق مناخ جاذب للاستثمار وبيئة حاضنة للأعمال.