شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي القمة المسجّلة مؤخراً عند 0.7578 ويجد مقاومة قوية هناك، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لتخطي هذا المستوى وزيارة هدفنا المتوقع عند 0.7600، مع الإشارة إلى أن تخطي هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 0.7700 كمحطة تالية، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 0.7520 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7500 والمقاومة 0.7640
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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