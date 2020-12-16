شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر عقود خام برنت عملية اختراق مستوى 50.80 ويحاول الثبات فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا الإيجابية بفعالية خلال الفترة القادمة، بانتظار التوجه نحو مستوى 53.10 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 49.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.40 والمقاومة 52.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد