شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته الإيجابية ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 48.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تمتد أهدافه إلى 50.00 بعد تخطي المستوى السابق، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستويات 46.90 و46.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 46.00 والمقاومة 49.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد