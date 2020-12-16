شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية ليبتعد عن مستوى 1850.00، مما يدعم التوقعات بتحقيق مزيد من المكاسب بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي المنتظر عند 1875.00، مع التذكير بأن تخطي هذا الحاجز سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى مستويات 1920.00 و1928.60، بينما يمثل الثبات فوق 1820.00 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1840.00 والمقاومة 1880.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد