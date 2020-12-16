شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج اليورو مقابل الدولار باختراق مستوى 1.2177 ويحاول الثبات فوقه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد بفعالية خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام زيارة 1.2300 الذي يمثّل هدفنا التالي، بانتظار مزيد من الارتفاع بقية اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستويات 1.2177 – 1.2145.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2080 والمقاومة 1.2250
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 16-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.