شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الخدمات البريطاني فى المنطقة السلبية على خلاف التوقعات فى ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش الإصدار الأول مؤشر مديري المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة بالقراءة الأولية لشهر كانون الأول/ديسمبر بمستوي 49.9 نقطة ، على خلاف توقعات السوق التي أشارت إلى مستوي 50.5 نقطة ،وسجل القطاع مستوي 47.6 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر ، هذا البيان سلبي لاقتصاد المملكة المتحدة.

كانت هذه تفاصيل خبر قطاع الخدمات البريطاني فى المنطقة السلبية على خلاف التوقعات فى ديسمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.