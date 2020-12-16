الاقتصاد

قطاع الخدمات البريطاني فى المنطقة السلبية على خلاف التوقعات فى ديسمبر

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش الإصدار الأول مؤشر مديري المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة بالقراءة الأولية لشهر كانون الأول/ديسمبر بمستوي 49.9 نقطة ،  على خلاف توقعات السوق التي أشارت إلى مستوي 50.5 نقطة ،وسجل القطاع مستوي 47.6 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر ،  هذا البيان سلبي لاقتصاد المملكة المتحدة.

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