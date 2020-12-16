شكرا لقرائتكم خبر عن نمو قطاع الصناعات البريطاني يقفز فى ديسمبر لأعلى مستوى فى 3 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش الإصدار الأول من مؤشر مديري المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة بالقراءة الأولية لشهر كانون الأول/ديسمبر بمستوي 57.3 نقطة ، بأفضل وتيرة نمو منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 55.9 نقطة , وسجل القطاع مستوي 55.6 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر ،هذا البيان إيجابي لاقتصاد المملكة المتحدة.

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