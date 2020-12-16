شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة أسمنت حائل توافق على السداد المبكر للمبلغ المتبقي من قرض بقيمة 300 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة شركة أسمنت حائل على السداد المبكر للمبلغ المتبقي من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي والبالغ قدره 152 مليون ريال سعودي.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إلى أن أصل القرض يبلغ قيمته 300 مليون ريال، تم سداد 148 مليون ريال سعودي منه حتى تاريخه.

وتتوقع الشركة، أن يظهر الأثر المالي لتسوية القرض في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 22.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 7.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض المصروفات.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 84.8 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 28.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.