شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن قطاع الخدمات الأوروبي يفوق التوقعات فى ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الخدمي في أوروبا بالقراءة الأولية لشهر كانون الأول/ديسمبر بمستوي 47.3 نقطة ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 41.9 نقطة ،أفضل من القراءة السابقة مستوي 41.7 نقطة ، هذا البيان إيجابي لاقتصاد منطقة اليورو.

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