شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصناعات الألماني يقفز لأعلى مستوى فى أكثر من عامين ونصف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الألماني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي في ألمانيا بالقراءة الأولية لشهر كانون الأول/ديسمبر بمستوي 58.6 نقطة ،بأفضل وتيرة نمو منذ شباط /فبراير 2018،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 56.4 نقطة ، أفضل من القراءة السابقة مستوي 57.8 نقطة ، هذا البيان إيجابي لأكبر اقتصاد فى أوروبا.

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