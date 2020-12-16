شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الخدمات الفرنسي على وشك الدخول إلى منطقة النمو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الفرنسي الساعة 08:15 بتوقيت جرينتش مؤشر مديري المشتريات الخدمي في فرنسا بالقراءة الأولية لشهر كانون الأول/ديسمبر بمستوي 49.2 نقطة ،على وشك الدخول إلى منطقة النمو فوق مستوي 50 نقطة ،أفضل من توقعات السوق التي أشارت إلى مستوي 39.9 نقطة، أفضل من القراءة السابقة مستوي 38.8 نقطة ، هذا البيان إيجابي للاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.

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