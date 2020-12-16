شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. استقرار الكيلو بين 110 – 130 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 16 – 12 – 2020 استقرارا في السوق المحلى حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية فى القاهرة .

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها، وأسعار البفتيك والبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها للكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها للكيلو، واللحم المفروم العادي 110-125جنيها للكيلو، الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، واللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قد عقدت اجتماعا موسعا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الجانب البرازيلى لبحث التعاون في مجال تحسين سلالات الأبقار، عالية الإنتاجية في اللحوم والألبان.

حضر الاجتماع، من الجانب المصرى، اللواء دكتور إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للطب البيطرى، والدكتور هانى حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، والدكتور حاتم فراج مستشار الملحق الزراعى البرازيلى والمهندس فرانسيس أبادير ممثلا عن الجمعية المصرية لمنتجي الألبان، ومن الجانب البرازيلي الملحق الزراعي البرازيلي وممثل مركز البحوث الزراعية البرازيلي ومعهد بحوث أبقار الألبان واللحوم وممثل أبحاث أبقار الزيبو.

واستعرض الاجتماع مميزات سلالات الأبقار الزيبو ومدى تحملها للحرارة والرطوبة ومعدلات إنتاجها من الألبان واللحوم، والتي بدورها جعلت البرازيل من أولى الدول على مستوى العالم فى تصدير اللحوم لكافة دول العالم، كما تم استعراض سلالات إنتاج الألبان والتى تتميز بإنتاج عالى من اللبن مقارنةً بتكلفة التغذية الخاصة بها.