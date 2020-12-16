شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم... 700-750 جنيها لطن الأسمنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية استقرارا أسعار جميع الخامات ومواد البناء فى السوق المحلى اليوم الأربعاء 16-12-2020 .

َوقال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن الأسمنت سجل 650-680 جنيها للطن تسليم أرض مصنع ويصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار حديد التسليح تتراوح بين 10600 - 11100جنيها للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك سجل 10800-11300جنيها للطن.

وكانت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع قالت فى مؤتمر صحفي سابق عقد بمقر وزارة المالية الأحد الماضى، إن البرنامج الجديد لدعم الصادرات سينتهي قريبا وسيكون هناك تركيز على قطاعات إنتاجية محددة لدعمها الفترة القادمة، والتي تحتاج إلي دعم الصادرات، على أن يكون الدعم وفق القيمة المضافة في كل صناعة وحجم مكونها المحلي.

وينتظر قطاع صناعة الأسمنت شكل الدعم الجديد المقرر إعلانه نهاية يناير المقبل، خاصة في ظل معاناة كبيرة لهذا القطاع وسط فائض انتاجي ضخم، وتراجع الطلب الداخلي والخارجي بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا، وبسبب بعض المشاكل الأمنية في بعض دول الجوار والتي كانت تستوعب جزء من انتاج الأسمنت مثل السوق الليبي.