شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. استقرار السعر فى السوق المحلى والكيلو يبدأ من 25 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شعبة صناعة الدواجن اليوم الأربعاء 16 – 12 – 2020 عن استقرار أسعار الدواجن في السوق المحلى .

وقال سامح السيد رئيس شعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الدواجن في المزرعة 20 - 21 جنيها للكيلو، وسعر للمستهلك يتراوح بين 25 - 27 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة عند 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم، مشيرا إلى أن سعر البيض في المزرعة سجل 25 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 29-31 جنيها.

جدير بالذكر، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قال إنه تم بحث ملف بورصة الدواجن، خلال اجتماعه مع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، للعمل على تطويرها، واستعادة دورها.

وأشار القصير، إلى أن محافظ القليوبية أكد أنه يجرى حاليا دراسة تطوير البورصة، وعلاج المشاكل التى واجهتها، باعتبارها تقع ضمن اختصاصات المحافظة.

وأكد وزير الزراعة، أن صناعة الدواجن صناعة استراتيجية هامة، توفر حوالى 3 مليون فرصة عمل، وتبلغ استثماراتها حوالى 100 مليار جنيه، وأن الوزارة تبذل قصارى جهدها للنهوض بها وتنميتها، لافتا إلى أنه تم وضعها ضمن مبادرة البنك المركزي، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من القروض بالفائدة الميسرة 5٪، لمساعدة صغار المربيين، لتحويل مزارعهم من النظام المفتوح الى النظام المغلق، من اجل مضاعفة الانتاج وزيادة عدد دورات الانتاج.