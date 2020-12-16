شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض صافي أرباح البنك التجاري الدولي إلى 7.3 مليار جنيه خلال 9 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك التجاري الدولي-مصر، ارتفاع الإيرادات المجمعة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020 بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مصحوبة بارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 22%، في حين انخفض صافي الدخل بخلاف العائد بنسبة 67%، كما انخفضت نسبة المصروفات إلى الإيرادات بنسبة 10% لتسجل 20.7%، مقارنة بنسبة 23.1% عن نتائج نفس الفترة من العام السابق، واستطاع البنك الحفاظ على مكانته الرائدة في كل من الأصول والودائع بين بنوك القطاع الخاص.

وحقق البنك، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، صافي أرباح قدرها 7.346 مليار جنيه عن التسعة أشهر الأولى من عام 2020، بنسبة انخفاض قدره 14%، عن نفس الفترة من عام 2019، وبلغ الربح قبل ضرائب الدخل 11.239 مليار جنيه مقارنة بـ11.774 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق مما يشكل انخفاضاً قدره 5%، وسجل البنك نمواً في محفظة القروض بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما سجلت تلك الزيادة 2% مقارنة بالعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، كما شهدت الودائع زيادة بلغت 9% مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بينما سجلت تلك الزيادة 8% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وسجلت نسبة القروض للودائع 40.6%.

ونجح البنك التجاري الدولي، بفضل أنظمة إدارة المخاطر الرشيدة في الحفاظ على جودة الأصول حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالي القروض لتسجل 3.96% مقارنة بـ5.27% في الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2019، كما سجل معدل التغطية 288% في 30 سبتمبر 2020ـ مما يعكس قدرة البنك على استيعاب أي زيادة غير متوقعة في حجم القروض غير المنتظمة، وتماشياً مع سياسة البنك الرشيدة في إدارة المخاطر، اتخذ البنك مخصصات بلغت 3.863 مليار جنيه في الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020 مقارنة بـ1.207 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019، كما حافظ البنك التجاري الدولي على قاعدة رأسمالية قوية، وذلك بمعدل كفاية رأس المال بلغ 31% وهو ما يدعم قدرة البنك على مواجهة تقلبات السوق.