شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى ترتفع هامشياً بالمستهل..وتنفيذ أول صفقة إقراض واقتراض للأوراق المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.10% رابحاً 2.74 نقطة ليصل إلى مستوى 2533.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 60.1 مليون سهم محققة ما قيمته 62.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 997 صفقة لعدد 27 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.83%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.94%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.42%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاعي النقل والاتصالات بنسبة 0.69%، 0.17%، على التوالي.

وقفز 12 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف عجمان بنسبة 3.94%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.47%، فيما تراجع 11 سهماً، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.65%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.12%، فيما تصدر سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 18.8 مليون ورقة بقيمة 17 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.57%.

وفي سياق متصل، أوضحت شركة داماك العقارية دبي، ما نشر حول امتلاك المستثمرين الأجانب حوالي 2.046 مليار سهم تمثل 33.7% من الشركة، قائلة إن نسبة 72.22% من إجمالي أسهم الشركة مملوكة للمؤسس ورئيس مجلس الإدارة حسين سجواني (18% مملوكة له من خلال شركات مسجلة خارج الدولة، وباقي النسبة البالغة 54% مملوكة له محلياً) بالإضافة إلى ذلك هناك ما يقارب 13% من أسهم الشركة هي أسهم مملوكة لأفراد من عائلة سجواني من خلال شركات مسجلة خارج الدولة، ولذلك فإن ما يقارب من 31% من أسهم الشركة المملوكة من خلال شركات مسجلة خارج الدولة هي أسهم مملوكة فعلياً لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت "داماك"، في بيان لبورصة دبي، اليوم الأربعاء، أن ما يقارب من 34% من جميع أسهم الشركة مملوكة لشركات مسجلة خارج الدولة، وبالتالي فإن النسبة المتبقية من أسهم الشركة وهي 3% مملوكة لمستثمرين أجانب.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة دبي للمقاصة، تنفيذ شركة الرمز كابيتال أول صفقة إقراض واقتراض للأوراق المالية لتسوية صفقة في صناعة السوق، وهذه هي أول صفقة متكاملة تتم باستخدام تسهيل إقراض واقتراض الأوراق المالية للتسوية في سوق دبي المالي.

ويتيح إقراض واقتراض الأوراق المالية للمستثمرين، تعزيز العوائد على استثماراتهم طويلة الأجل عن طريق إقراض أوراقهم المالية مقابل رسوم سنوية مع الاحتفاظ بجميع حقوق التملك، كما يسهل إقراض واقتراض الأوراق المالية البيع على المكشوف المغطى في سوق دبي المالي مما يتيح للمستثمرين التحوط على محافظهم.

وقالت شركة الاستشارات المالية الدولية، إن قيمة الأسهم المباعة تبلغ 877.7 ألف دينار كويتي كما في دفاتر الشركة، منوهة إلى أن إجمالي مبلغ التسوية، الواجب سداده هو 6 ملايين دينار كويتي، والتي تم سدادها على دفعتين.