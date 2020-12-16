شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تعلن التشغيل التجريبى لمجمع أسيوط للبنزين عالى الأوكتين الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أن سيتم بدء التشغيل التجريبى لمجمع أسيوط لإنتاج البنزين عالى الأوكتين خلال الأسبوع المقبل تمهيداً لتشغيله بنهاية العام الجاري.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هذا المشروع يأتى من ضمن مشروعات التكرير التى تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين محلياً خلال 2023.

يذكر أن التكلفة الاستثمارية لمشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول يبلغ حوالى 450 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 800 ألف طن سنوياً من البنزين بأنواعه المختلفة ويهدف لتوفير احتياجات مناطق الوجه القبلى وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد أن النتائج الايجابية لخطة تحقيق الإكتفاء الذاتى من البنزين التى تبنت الوزارة تنفيذها من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التكريرية الجديدة ساهم ذلك فى تقليص كميات الاستيراد من البنزين بنحو 50٪ مقارنة بالكميات المستهلكة قبل 4 سنوات والتى كانت تقدر بنحو 3 ملايين طن انخفضت إلى مليون ونصف المليون طن حاليا، إضافة إلى أن انعكاسات برنامج الاصلاح الاقتصادى وتصحيح منظومة التسعير على ترشيد الاستهلاك بمقدار يوازى 300 ألف طن، موضحا الاستمرار فى تنفيذ حزمة من المشروعات خلال السنوات الثلاث المقبلة باستثمارات 7.5 مليار دولار توازى 120 مليار جنيه لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية والبنزين فى عام 2023/2022.

ويعمل قطاع البترول بقيادة المهندس طارق الملا، على تنفيذ عدد من مشروعات التكرير والتصنيع خلال الفترة الحالية والتى تهدف لزيادة القيمة المضافة من استغلال الموارد البترولية تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية ومن ضمن تلك المشروعات توسعات مجمع تكرير ميدور بالإسكندرية بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60%، وباستثمارات 2.3مليار دولار ومجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) بأسيوط بطاقة تغذية 2.5مليون طن سنويا من المازوت لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة، وباستثمارات حوالى 2.15 مليار دولار وكذلك إعادة تأهيل مجمع التفحيم متضمناً إنشاء وحدة جديدة لاسترجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة السويس لتصنيع البترول بطاقة 1.5 مليون طن سنويا من المازوت لتعظيم كميات المقطرات الوسطى (خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين) للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية باستثمارات تقديرية حوالى 588.6 مليون دولار.

فخلال السنوات الست الماضية تم الانتهاء من مشروع وحدة استرجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة أسيوط لتكرير البترول بهدف زيادة إنتاج البوتاجاز الحالى بحوالى 18 ألف طن سنويا، و حوالى 382ألف طن سنويا نافتا مثبتة باستثمارات حوالى 21 مليون دولار، وتم بدء تشغيله فى ديسمبر 2016.

كما تم الانتهاء من إنشاء برج التقطير الأولى بمعمل تكرير ميدور حيث تم بدء تشغيل المشروع فى يناير2017 ويسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من 100 ألف برميل يوميا إلى 115 ألف برميل يوميا لإنتاج 21 ألف طن سنوياً بوتاجاز، 60 ألف طن سنويا بنزين عالى الاوكتين، 205 ألف طن سنويا ترباين، 250 ألف طن سنويا سولار باستثمارات 18.5 مليون دولار وأيضا الانتهاء من وحدة استخلاص العطريات بمذيب الـ NMP بشركة العامرية لتكرير البترول بهدف تطوير الوحدة 14 بمجمع الزيوت الخاصة بمعالجة العطريات لفصل المركبات الحلقية من المقطرات الشمعية لزيادة الإنتاج بحوالى 21.8 ألف طن سنويا زيوت تزييت و 15.4 ألف طن سنويا شموع باستثمارات حوالى 50 مليون دولار، و تم تشغيله فى أبريل 2017.

وايضا الانتهاء من وحدة انتاج البنزين عالى الاوكتين بشركة أنربك بهدف إنتاج 700الف طن سنوياً من البنزين عالى الاوكتين و10 آلاف طن سنوياً البوتاجاز لسد جزء من احتياجات السوق المحلى باستثمارات 219 مليون دولار، وتم تشـغيله فى سبتمبر2018 وكذلك مشروع معمل الشركة المصرية للتكرير بمسطرد لانتاج المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة بطاقة 4.7 مليون طن سنوياً وبتكلفة استثمارية حوالى 4.3مليار دولار، وقد تم التشغيل التجارى للمشروع فى فبراير2020.

ومشروع إنشاء وحدة استخلاص العطريات باستخدام NMP بشركة الإسكندرية للبترول بهدف تحديث مجمع الزيوت بشركة الإسكندرية وزيادة الإنتاج بعد رفع حمولة الوحدة من 32 متر مكعب فى الساعة إلى 36متر مكعب فى الساعة بحوالى (10-16 ألف طن سنوياً زيوت، 1-2 ألف طن/السنة شموع) باستبدال وحدة معالجة العطريات بمادة الفورفورال بوحدة للمعالجة بمادة NMP، باستثمارات 356.5 مليون جنيه.. والمخطط الانتهاء منه فى الربع الثانى عام من 2020.

أما فيما يتعلق بالمشروعات الجارى تنفيذها حاليا فتتضمن وحدة انتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة اسيوط لتكرير البترول بهدف انتاج حوالى 800 ألف طن سنويا من البنزين عالى الاوكتين لسد احتياجات مناطق الوجه القبلى من المنتجات البترولية باستثمارات 450 مليون دولار وتوسعات مجمع تكرير ميدور بالإسكندرية بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60%، وباستثمارات 2.3 مليار دولار.

وكذلك مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) بأسيوط بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنويا من المازوت لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة، وباستثمارات حوالى 2.15 مليار دولار وإعادة تأهيل مجمع التفحيم متضمناً إنشاء وحدة جديدة لإسترجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز بشركة السويس لتصنيع البترول بطاقة 1.5 مليون طن سنويا من المازوت لتعظيم كميات المقطرات الوسطى (خاصة السولار والبوتاجاز والبنزين) للمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية باستثمارات تقديرية حوالى 588.6 مليون دولار.

ومشروع مجمع التكسير الهيدروجينى وإنتاج البنزين بالسويس"شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات" بهدف استغلال الطاقات الفائضة والغير مستغلة بمعامل شركتى النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول والاستفادة من كميات المازوت المنتجة لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة وتبلغ طاقة التغذية للمشروع 2.5 مليون طن سنويا مازوت، مليون طن سنويا نافتا، باستثمارات 2.75 مليار دولار.

ومشروع وحدة انتاج الاسفلت 60/70 بشركة السويس لتصنيع البترول بهدف انشاء وحدة تقطير تفريغى بطاقة تغذية 726 الف طن سنويا من المازوت لإنتاج حوالى 396 ألف طن سنويا اسفلت 60/70 لتغطية احتياجات السوق المحلى باستثمارات حوالى 55.7 مليون دولار.