شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو بالقرب من الأعلى لها في أكثر من عامين ونصف أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها في عامين ونصف أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 كانون الأول/ديسمبر واجتماعات مجموعة اليورو.

في تمام الساعة 06:37 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 1.2163 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2151، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له خلال تداولات الجلسة عند 1.2165، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له عند 1.2145.

هذا وتترقب الأسواق عن كل من الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات المنطقة بالإضافة إلى اقتصاديات المنطقة ككل، الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر ماركيت لمدراء المشتريات الصناعي والخدمي لهذا الشهر والتي قد تعكس تقلص انكماش القطاع الخدمي في فرنسا ومنطقة اليورو واتساع الانكماش في ألمانيا، واتساع القطاع الصناعي في فرنسا وتقلص الاتساع في ألمانيا والمنطقة.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل اقتصاديات المنطقة صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الميزان التجاري والتي قد تعكس تقلص الفائض إلى ما قيمته 22.1 مليار يورو مقابل 24.0 مليار يورو في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع فعليات اجتماعات مجموعة اليورو والتي يحضرها وزراء المالية للدول الأعضاء في منطقة اليورو، مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية ومحافظة المركزي الأوروبي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تراجعاً 0.3% مقابل ارتفاع 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، واللتان قد تعكسا تقلص اتساع القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى 55.9 مقابل 56.7 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 55.7 مقابل 58.4 في تشرين الثاني/نوفمبر.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس تراجعاً إلى 88 مقابل 90 في تشرين الثاني/نوفمبر، بالتزامن مع صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.7% في أيلول/سبتمبر، كما يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

هذا ومن المتوقع أن يبقي صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع السادس على التوالي مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل نصف ساعة من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.