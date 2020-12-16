شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي لا يزال تحت التأثير السلبي– تحليل – 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من استقرار سعر الغاز مؤخرا فوق محور المتوسط المتحرك 55 إلا أن ذلك لن يؤثر على المسار السلبي نظرا لاستقراره المتكرر ضمن محاور القناة الهابطة والموضحة بالرسم المرفق, فثبات المقاومة المستقرة عند 2.740 تشكل عامل رئيسي لتأكيد المحاولات السلبية لنتوقع تسلل التداولات بذلك نحو 2.470 وصولا لمستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي والمتمركز قرب 2.282.

أما نجاح السعر باختراق المقاومة الحالية والثبات فوقها, فإن ذلك سيؤكد انتقال السعر للمسار الصاعد من جديد وليبدأ باستهداف العديد من المستويات الإيجابية والتي تبدأ من 2.920 و 3.180 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.740 و 2.470

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة