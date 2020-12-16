شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتنقل ما بين المحاور الرئيسية- تحليل - 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر الزوج مؤخرا لثبات حاجز المسار الجانبي والمستقر عند 126.70 لنلاحظ تشكيله لتسلل هابط ليضغط بذلك على الدعم الاولي المستقر عند 125.75, لذلك سنبقى على الحيادية لحين نجاح السعر بتجاوز إحدى هذه المحاور لنتمكن من تحديد الأهداف الرئيسية لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

نكرر التنويه إلى أن نجاح السعر باختراق الحاجز المتمركز عند 126.70 والثبات فوقه سيمكنه من استئناف الهجوم الصاعد ليستهدف بذلك بشكل أولي مستوى 127.00, بينما تسلله دون الدعم الحالي فإن ذلك سيفعل المسار التصحيحي الهابط لنتوقع تكبده بذلك لخسائر لحظية بانجذابه نحو 125.25 وصولا لدعم القناة الصاعدة الممتد نحو 124.82.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.80 و 126.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي بثبات المحاور