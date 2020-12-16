الباوند مقابل الين بميل نحو الايجابية-تحليل - 16-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقديمه لضغوط إيجابية على الحاجز الاولي المستقر عند 139.35 متأثرا بإيجابية مؤشر ستوكاستيك بالإضافة إلى إيجابية المتوسط المتحرك 55 والذي يتمركز دون التداولات الحالية ليؤكد احتجاز السعر ضمن المسار الصاعد.
لذلك, سنبقى بانتظار تقديم السعر لضغوط جديدة على مستوى 140.45 ولنؤكد على أهمية تحقيقه لاختراق هذا الحاجز ليسهل بذلك مهمة استئناف الهجوم الصاعد والوصول نحو الهدف الرئيسي المستقر عند 141.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 138.40 و 140.45
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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