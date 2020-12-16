شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحوم قرب الحاجز– تحليل - 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد سعر البلاتين العزم السلبي ليضطر بذلك للاندفاع نحو الحاجز الأولي المستقر عند 1050.00 كما هو و اضح بالرسم المرفق, نود التنويه إلى أن الثبات المتكرر دون مقاومة القناة الصاعدة المتمركزة حاليا قرب 1080.00 وبمحاولة ثبات التداولات دون الحاجز الإضافي الحالي, فإن ذلك يدعونا للتمسك بتوقعنا التصحيحي الهابط والذي قد يستهدف بشكل أولي مستوى 950.00 ليواجه بذلك مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1050.00 و 950.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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