شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتعافى – تحليل - 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته الإيجابية بشكل ملحوظ يوم أمس بعد الانخفاض المؤقت والاقتراب من حاجز 0.7500، ليعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 0.7600 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير والمتوسط.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 0.7520 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7500 والمقاومة 0.7640

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد