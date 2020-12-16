شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت ضمن نموذج استمراري – تحليل - 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات جانبية في الجلسات الأخيرة، محصوراً ضمن نموذج مستطيل تظهر ملامحه بالصورة، مما يعني بأن اختراق 50.80 سيحفّز السعر على استئناف الاندفاع الصاعد، ليتجه نحو تحقيق أهداف إيجابية جديدة تصل إلى 53.10.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بحمل السعر من الأسفل، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 49.70 مطلوب لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.40 والمقاومة 52.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد