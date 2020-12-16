النفط يحصل على حافز إيجابي – تحليل - 16-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر النفط اختراق مقاومة القناة الفرعية الهابطة التي تظهر بالصورة، والتي تمثّل نموذج علم استمراري صاعد، ليحصل على حافز إيجابي جيد يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستويات 48.00 ثم 50.00 كمحطات رئيسية تالية.
وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر مستويات 46.90 ثم 46.35 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 46.00 والمقاومة 49.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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