شكرا لقرائتكم خبر عن "تصديرى الجلود" يبحث إقامة مركز تجارى مصرى سودانى لتصدير 5 قطاعات صناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث قطاع التمثيل التجارى إنشاء مركز تجارى مصرى سودانى فى دولة السودان لتصدير 5 قطاعات صناعية من المنتجات المصرية التى تلائم السوق هناك وهى الملابس، الجلود ومنتجاتها، الأجهزة الكهربائية، الأدوية، سكر ومنتجات سكرية ويأتى ذلك بعد مطالبات الجانب السودان لاحتياجه استيراد هذه السلع من مصر وبيعها من خلال مقر تجارى لوجستى هناك، الأمر الذى تبحثه المجالس التصديرية لدعم صادراتها لإفريقيا ومنها دولة السودان ذات السوق الواعد فى بيع المنتجات المصرية.

وقال باسم لطفى عضو المجلس التصديرى للأحذية والمنتجات الجلدية، إن المجلس وضع مقترح إنشاء مركز تجارى هناك لدعم الصادرات المصرية بالتعاون مع التمثيل التجارى المصرى، على أن يتم توجيه السلع التى تلائم السوق السودانى من حيث الجودة والسعر، كما سيقدم المجلس رؤيته إلى قطاع التمثيل التجارى حول كيفية إقامة هذا المركز التجارى وطبيعته من حيث المساحة المقترح توفيرها، وشكل وطبيعة المركز.

وأضاف لطفى فى تصريح خاص لـ الخليج 365، أن هناك إقبالا على المنتجات المصرية من السوق الإفريقى بكميات كبيرة لم تحدث من قبل وهى فرص لم تحدث من قبل فى دراسة احتياجات هذا السوق لتوجيه السلع بصورة مباشرة للمركز، وذلك من خلال دراسات مكاتب التمثيل التجارى للأسواق هناك وتقديم التوعية للمصدرين حول السلع المطلوبة.

وقال لطفى إن هناك مفاوضات أيضا مع الجانب السعودى بتعاون التمثيل التجارى لزيادة الصادرات المصرية من الأحذية كبديل للسلع التركية فى السوق السعودى وهى فرصة حقيقية لقطاع الجلود والأحذية بالكامل فى زيادة الطاقة الانتاجية لمصانع الأحذية وبجودة عالية تتناسب مع طبيعة استهلاك السوق السعودى وزيادة حصة مصر التصديرية خلال هذه المرحلة.

وتابع عضو المجلس التصديرى للجلود، أن هناك مفاوضات بين كافة الأطراف للتعرف على كميات السلع التى يطلبها المستورد السعودى، وبدء تنفيذ تعاقدات طويلة الآجل خلال المرحلة المقبلة.