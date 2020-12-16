شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية اللبنانية» تكرم اليوم وزيرة التخطيط وتناقش خطط التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال اليوم الأربعاء، 16 ديسمبر ندوة بعنوان: «خطط التنمية المستدامة لعام 2021 ضمن رؤية مصر 2030» بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وعلى هامش الندوة تقيم لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة الدكتورة زينب الغزالى احتفالية خاصة لتكريم الوزيرة الدكتورة هالة السعيد بمناسبة حصولها على جائزة التميز الحكومى وأفضل وزيرة فى العالم العربي.

وقال المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الندوة تستعرض خطط التنمية المستدامة لعام 2021 كأحد أهم مخططات الدولة ومحاور تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فى رؤية مصر 2030، وذلك فى إطار تشجيع الشراكة بين القطاع الخاص والدولة ودور الجمعية فى تعريف مجتمع الأعمال بإنجازات الدولة وآخر التطورات فى الملفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

وأشار «فوزي»، إلى دور ومساعى وزارة التخطيط فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة بجانب تقديم خدمات حكومية متميزا لتهيئة مناخ الأعمال ما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

من جانبها قالت الدكتورة زينب الغزالى، عضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة المرأة بالجمعية، أن فوز الدكتورة هالة السعيد بأفضل وزيرة فى العالم العربى فخر لمصر والمرأة العربية وعن جدارة واستحقاق كونها من أهم الوزراء والقيادات النسائية اللاتى لعبنا دوراً قيادياً فى تحقيق مصر معدلات نمو إيجابية وتصنف من بين أقوى 10 اقتصاديات فى العالم فى ظل الأزمة العالمية لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تشهد عصر ذهبى على مستوى دعم القيادة السياسية لتمكين المرأة وتعزيز دورها فى المشاركة فى مسيرة البناء والإصلاح الاقتصادى، وعلى مستوى الانجازات التى حققتها على كافة الأصعدة وفى مختلف المناصب القيادية بالدولة وكسيدات أعمال ناجحين ومساهمين بقوة فى العمل الاجتماعى والاقتصادى والسياسي.