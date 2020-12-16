شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الورق يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم صناعة الورق (2300) الصعود في آخر جلساته، وذلك وسط تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 4.72% بما يعادل 3.10 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 63.26، ليستهدف مستوى المقاومة 80.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 63.26 ومستوى المقاومة 75.10.