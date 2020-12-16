شكرا لقرائتكم خبر عن ريدان يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ريدان (6012) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.03% بما يعادل -0.70 نقطة، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 29.85، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 37.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.00 ومستوى المقاومة 36.00.