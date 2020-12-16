شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق المزرعة يتشبث بالاتجاه الرئيسي الصاعد – تحليل صباحي – 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ار تفع سهم أسواق المزرعة (4006) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.87% بما يعادل 0.80 نقطة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 27.80، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 31.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.00 ومستوى المقاومة 31.80.