شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد الصعود المبكر لمؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، لكنه سرعان ما ارتد منه انخفاضاً ليحول تلك المكاسب إلى خسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -0.01% بما يعادل -0.941 نقطة، وذلك وسط تداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لاستمرار لدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 8,800.00، طيلة استقراره أعلى مستوى 8,614.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,510.68 ومستوى المقاومة 8,800.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
111
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
71
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عدد أسهم الشركات الثابتة
17
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إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة
199
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