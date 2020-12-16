شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع العجز في الحساب الجاري النيوزيلندي دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الحساب الجاري للربع الثالث والتي أظهرت اتساع العجز إلى ما قيمته 3.52 مليار دولار نيوزيلندي مقابل ما قيمته 1.91 مليار دولار نيوزيلندي والتي عدلت من فائض بما قيمته 1.83 مليار دولار نيوزيلندي في الربع الثاني الماضي، لتعد القراءة الحالية أعلى من التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى ما قيمته 3.65 مليار دولار نيوزيلندي.

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