شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصناعة بـ"رجال الأعمال" تناقش خطة تطوير برامج تحديث الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الصناعة والبحث العلمى لجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا موسعًا، اليوم الأربعاء، بحضور المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.

يناقش اللقاء خطة تطوير برامج تحديث الصناعة والدور الذى يقدمه المركز لمساندة الصناعات المغذية والبحوث والتطوير، بحضور كلًا من المهندس مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية، والمهندس حسن الشافعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، وعدد من اعضاء مجلس إدارة الجمعية.

أشادت جمعية رجال الأعمال المصريين، بنتائج لقاء وفد رجال الأعمال برئاسة المهندس على عيسى مع وزير المالية محمد معيط واستجابته السريعة لعدد من مطالب الأعضاء، وحسن ترحيبه بالمقترحات التى عرضها وفد الجمعية خلال مناقشاته لأهم الملفات لمختلف القطاعات الاقتصادية وفى مقدمتها قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، وكافة الموضوعات الخاصة بالضرائب بمختلف أنواعها، والمتعلقة بكافة الجوانب الاقتصادية ومنها السياحة والنقل والاستيراد وملف المساندة التصديرية.

وحضر اللقاء المهندس على عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس مجد الدين المنزولاى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى، عادل اللمعى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل، المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك، والدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة، والدكتور سمير النجار، والمهندس هانى برزى، والمهندس مهند طه خالد، الأستاذ ماجد عز الدين، الأستاذ محمد مصلح اعضاء الجمعية والأستاذ محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية.

وثمن المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية، لقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط وحسن استقباله لوفد اعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين وحرصه الكامل على فتح باب الحوار البناء مع مجتمع الأعمال فى كافة الأمور التى تتعلق بتهيئة مناخ الاستثمار والأعمال من خلال استجابته وتفهمه للمقترحات والحلول التى عرضها الوفد لإزالة التحديات التى تواجه القطاع الخاص والمستثمرين المتعلقة بالجمارك والضرائب والمساندة التصديرية.