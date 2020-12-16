شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا فنادق (IFAHR) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 22٫30 فلس، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 17٫70 فلس، وبالتزامن مع انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع استمرار الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 29 فلس كمستوى أول ثم 34 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 19 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 20٫50 بينما مستوى المقاومة هو 25.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد