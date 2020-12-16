شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف (CLEANING) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى53٫30 فلس، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 60 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 55.5 بينما مستوى المقاومة هو 54.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد