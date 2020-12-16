شكرا لقرائتكم خبر عن م سلطان (SULTAN) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 102 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 100 فلس، كما تمكن السهم من تجاوز الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل بالسهم لمستوى المقاومة التالي عند 110 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 99 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 100 بينما مستوى المقاومة هو 106 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد