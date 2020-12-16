شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرين القطريين (QIGD) ينزلق اسفل متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم خلال تداولات امس الثلاثاء حيث اغلق عند مستوى 1٫806 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 1٫83 ريال، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1٫70 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫87 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.78 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.83 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط