شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للتأمين (QATI)يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 16-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 2٫453 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق،مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين،لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الخسائر خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫55 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.41 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.49 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط